Inês de Sousa Real na Madeira para apresentação dos candidatos às Regionais

A porta-voz do Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) desloca-se amanhã, dia 13 de Abril, ao Funchal, para a apresentação da lista candidata do PAN Madeira às Eleições Regionais de 26 de Maio.

“Os madeirenses e porto-santenses reconhecerão a mais-valia que o PAN tem trazido para a Assembleia Legislativa da Madeira na defesa dos animais, na proteção ambiental e na justiça social", afirma Inês de Sousa Real em comunicado de imprensa.

"O PAN Madeira mostrou ser um partido responsável, colocando sempre os interesses dos madeirenses e porto-santenses, bem como a estabilidade acima dos interesses políticos”, acrescenta a dirigente nacional.

A porta-voz do partido estará assim presente na eleição da nova Comissão Política, que se realizará às 17 horas, no auditório do Hotel Orquídea Funchal. Segue-se a apresentação dos candidatos do PAN Madeira às Eleições Regionais, pelas 18 horas.

A partir das 20 horas, Inês de Sousa Real participará num jantar, no restaurante 'A Montanha', com filiados e simpatizantes do PAN.

No domingo, dia 14 de Abril, deslocar-se-á a várias zonas da ilha para contacto com a população.

Para segunda-feira, dia 15, está agendada uma visita à Assembleia Legislativa da Madeira. Inês de Sousa Real estará ainda presente na entrega da lista do PAN no Tribunal da Comarca da Madeira, nesse mesmo dia.