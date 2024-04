PAN preparado para reforçar representação parlamentar

O partido Pessoas Animais Natureza (PAN) propõe-se a uma nova eleição para garantir uma representação parlamentar e , quiçá, reforçá-la além da deputada eleita em Setembro, desta feita nas eleições antecipadas de 26 de Maio.

Mónica Freitas, agora porta-voz da reeleita Comissão Política regional, encabeça a lista do PAN, que conta ainda nas cinco primeiras posições com Marco Gonçalves, Valter Ramos, Catarina Matos e Jéssica Nunes.

A cabeça-de-lista aproveitou para fazer um balanço dos seis meses de trabalho parlamentar, no qual destacou que conseguiu implementar diversas das 11 medidas do programa eleitoral apresentado aos eleitores em Setembro do ano passado, mas que infelizmente só não foram mais além porque o Orçamento regional não foi aprovado devido à crise política surgida a partir de finais de Fevereiro e que levou à queda do Governo Regional.

Perante novo acto eleitoral e contando com novos e jovens elementos nas fileiras do partido, Mónica Freitas acredita que este novo desafio implica "reforçar o trabalho que tem sido feito na Assembleia Legislativa da Madeira" e, também, "continuar a levar avante o nosso projecto, delineado para quatro anos, que teve um desafio e responsabilidade diferentes, por ter um acordo de incidência parlamentar, que fez com que levássemos as nossas causas mais à frente, que trouxéssemos todas as nossas bandeiras para a agenda política", frisou.

"O PAN também mostrou ser um partido que tem uma forma diferente de ser e de estar, foi um partido de responsabilidade para o garante da estabilidade, um partido que trouxe para o Orçamento uma visão muito mais abrangente que envolvia a causa animal e a causa ambiental e mesmo sem o acordo de incidência parlamentar e as 11 medidas que estavam estipuladas, houve todo um trabalho feito de articulação com o Governo Regional, tanto na área ambiental como na área animal e, também, nos direitos das pessoas. E isso não foi preciso o Orçamento", afiançou.

A eleição da nova Comissão Política e certificação dos candidatos que vão a eleições dentro de mês e meio, decorreu esta tarde numa unidade hoteleira do Funchal, num evento que decorreu com a presença da porta-voz nacional Inês de Sousa Real, que aproveitou para anunciar que já na segunda-feira "vamos dar entrada à Assembleia da República de um programa de emergência fiscal, com um conjunto de cinco medidas muito concretas em matéria fiscal para aliviar as famílias, quer no âmbito do IRS, no IRS jovem também, mas com um escalonamento maior para que não passemos de forma abrupta dos 15% para as taxas aplicáveis em regras gerais aos trabalhadores dependentes, mas sim ter também no sexto e no sétimo ano uma graduação e uma majoração para os mais jovens".

Além disso, disse: "Queremos também garantir que os trabalhadores dependentes e os pensionistas tenham uma maior capacidade de dedução aumentando o atual escalão dos 4.109 euros para os 4.909 euros, precisamente, e queremos também garantir que temos depois, ao nível da alimentação, do que à base essencial, a reposição do IVA zero, o que é algo absolutamente primordial quando as famílias têm tantas dificuldades, que são transversais, inclusive na esfera da alimentação. E, por fim, queremos garantir que no âmbito da causa animal é criado o IVA animal e que conseguimos descer o IVA dos 23% para os 6%, porque a alimentação e os serviços médico-veterinários não podem ser continuados a tratados como bem de luxo."