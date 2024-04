"GABO" sobe ao palco do Baltazar Dias

"É com grande entusiasmo que anunciamos a emocionante apresentação de 'GABO', uma produção de Patrick Murys para a Companhia Dançando com a Diferença, que ocorrerá no Teatro Municipal Baltazar Dias", na próxima sexta-feira e sábado, 12 e 13 de Abril.

A primeira sessão será às 19h00 e no dia seguinte ocorrerá às 18h00, com entrada livre, onde "o público será convidado a embarcar numa jornada única, onde a imperfeição da realidade transforma-se em arte e magia", salienta a organização em parceria com a autarquia do Funchal. 'GABO' "é muito mais do que um espetáculo de dança: é uma celebração da diversidade, da liberdade e da beleza encontrada na diferença", acrescenta.

"Sob a direção de Patrick Murys e com a assistência e coreografia de Romulus Neagu, os talentosos intérpretes Diogo Peres, João Estrela e Patrick Murys irão transportar os espectadores para um mundo onde os limites da realidade são desafiados e a imaginação ganha vida", procura levantar alguma 'pano' sobre o espectáculo. "Com uma envolvente combinação de música original, deslumbrante desenho de luz e marionetas habilmente criadas, 'GABO' promete encantar pessoas de todas as idades. Este espetáculo infantojuvenil e familiar convida os espectadores a refletir sobre questões de igualdade, aceitação e autoexpressão, enquanto são levados numa viagem emocionante pelo universo da Dançando com a Diferença", reforça.

Assim, incitam os interessados a não perderem "esta oportunidade única de testemunhar a magia de 'GABO' no prestigiado Teatro Municipal Baltazar Dias. Prepare-se para uma experiência inesquecível que irá tocar o coração e inspirar a alma. A classificação etária é para maiores de 6 anos, e a duração do espetáculo é de 45 minutos. Garanta já o seu lugar nesta emocionante aventura", acrescenta.