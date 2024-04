APCA Madeira completa colecção 'Os Monstros', de António Aragão

Inaugurada já em Março deste ano na Rua da Carreira, a Galeria Tratuário abriu ao público com a exposição 'Os Monstros' de António Aragão, apresentando "catorze das dezasseis obras que fazem parte da coleção: doze pertencentes ao espólio da APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica e as outras duas por empréstimo da Casa da Cultura de Santa Cruz / Quinta do Revoredo e do Museu de Arte Contemporânea da Madeira - MUDAS", realça a agência.

Assim, "após uma investigação sobre o paradeiro das duas obras que faltavam para completar a exposição, constatou-se que ambas pertencem a um colecionador privado, o Dr. Celso Almeida, que gentilmente cedeu à APCA, até ao final da exposição, até 24 de Maio", anuncia. "Estas duas obras, intituladas 'Antes de começar o fim' e 'Então não chegaram as flores', apresentam a mesma técnica - técnica mista com jornais queimados e pintura - mas diferem-se das restantes obras pela dimensão, na medida em que são mais pequenas", explica a APCA.

Assim, "neste âmbito, e dentro das Comemorações dos 50 anos do 25 de abril de 1974, será realizada uma visita guiada com o curador da exposição, Martinho Mendes, no próximo dia 24 de Abril pelas 17 horas, convidando o público em geral a conhecer, em particular, as duas obras recentemente adquiridas", incentiva os interessados.

Recorda ainda que "António Aragão viveu o pré 25 de Abril e o respetivo marco histórico veio a influenciar diversos trabalhos do artista português. Os interessados devem fazer a sua inscrição até ao final do dia 23 de Abril, através do seguinte link: https://forms.gle/ULQkNzh26nsLGwXC7 - também disponível nas plataformas digitais da Galeria Tratuário e da APCA".

E diz mais: "Importa referir que a primeira vez que a série 'Os Monstros', de António Aragão esteve em exposição com a coleção completa aconteceu em 1996, podendo ser vista, agora, na Galeria Tratuário, com os 16 quadros em exibição. Recorde-se que esta foi a exposição inaugural da Galeria Tratuário, contando com o apoio da Casa da Cultura de Santa Cruz e do MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira. A exposição ficará patente até 24 de Maio, mediante o seguinte horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 10h00 às 18h00", termina.