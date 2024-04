Miguel de Sousa na Comissão Política de Albuquerque

O PSD-M tem congresso este fim-de-semana, depois de Miguel Albuquerque ter vencido as eleições internas em que também foi eleita a Comissão Politica e o Secretariado.

O DIÁRIO apurou que, além dos elementos eleitos da CP e das inerências, há mais um nome no órgão executivo do partido. Miguel de Sousa será presidente do Gabinete de Estudos e Relações Externas, cargo que tem lugar na Comissão Política.

O ex-governante é visto como um reforço na equipa de Albuquerque, nomeadamente na discussão de um sistema fiscal próprio.

Depois de João Cunha e Silva, que é o número dois da lista para as eleições de 26 de Maio, Miguel Albuquerque apresenta mais um dirigente histórico do partido e ex-candidato à liderança do partido.