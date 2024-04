Desmaio de jogador leva à suspensão da partida Udinese-Roma

O jogo entre Udinese e Roma, da 32.ª jornada da Liga italiana de futebol, foi suspenso hoje aos 70 minutos, depois de o internacional costa-marfinense Evan Ndicka ter desmaiado e sido retirado do relvado de maca.

O defesa da Roma, de 24 anos, caiu inanimado e, após a rápida intervenção da equipa médica do clube visitante, foi transportado de maca para fora do relvado, tendo efetuado um gesto com o polegar, para indicar que estava bem.

O treinador da formação romana, Daniele De Rossi, que em janeiro substituiu o português José Mourinho, acompanhou Ndicka até ao interior do estádio da Udinese e a partida foi suspensa após regressar ao relvado, depois de ter conversado com os seus jogadores, o técnico adversário e o árbitro.

No momento em que o jogo foi interrompido, registava-se um empate 1-1, com golos do argentino Roberto Pereira, aos 23 minutos, para a Udinese, e do belga Romelu Lukaku, aos 64, para a Roma, na qual alinham os portugueses Rui Patrício, Renato Sanches e João Costa, todos suplentes não utilizados.