"Parecia que estava num congresso de um partido de esquerda"

Nuno Morna, deputado da Iniciativa Liberal, diz que aquilo que ouviu no congresso do CDS "é como se vivesse numa quinta dimensão". E disse porquê: "O CDS é governo até ao dia em que o novo governo tome posse, e num modo um tanto ao quanto inusitado, parecia que eu estava num congresso de um partido à esquerda, de oposição, batalhante e constante destes últimos anos", reagiu às declarações de José Manuel Rodrigues que pretende uma redução da carga fiscal.

"Não tem dois meses que na Assembleia Regional apresentamos uma proposta exactamente no sentido daquilo que o José Manuel Rodrigues aponta", designadamente no que defende relativamente ao faseamento da carga fiscal. Ora Nuno Morna lembrou que líder do CDS "votou contra".

"É estranho. Parece que entramos num universo paralelo em que estou a sair e ainda estou baralhado", comentou num registo crítico e irónico.