Marta Freitas, secretária-geral do PS relevou as críticas que o novo presidente do CDS proferiu em direcção aos socialistas madeirenses, referindo que o CDS é um partido "desgastado de anos governação coligado com o PSD e, portanto, não vemos nada de novo".

"Não verificamos nada de novo, mas o que sabemos é que o CDS teve um papel activo nesta crise política porque foi conivente com as políticas adoptadas na Região ao longo de anos, e sabemos que, à primeira oportunidade, ao contrário da divisão que demonstrou aqui com o PSD, dará ao PSD para uma nova governação", manifestou no final do congresso dos centristas que terminou há pouco.

Reafirmou que os socialistas estão disponíveis para o diálogo com todos os partidos para uma solução governativa que eventualmente venha a exisitir.