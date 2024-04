Militares do patrulha 'Mondego' punidos com penas de suspensão de serviço

Todos os 13 militares do patrulha 'Mondego', que a 11 de Março do ano passado se recusaram a embarcar no referido navio que estava empenhado numa missão na Madeira, foram hoje punidos com penas de suspensão de serviço que variam entre 10 e 90 dias, consoante a responsabilidade decorrente da categoria, posto e antiguidade, entre outras circunstâncias, refere a Marinha, em comunicado.

Chega ao fim, assim, um processo disciplinar que causou alguma polémica. Na nota de imprensa, a Marinha refere que "durante a elaboração do processo disciplinar foi afastada, pelos tribunais administrativos, a suspeição sobre imparcialidade levantada pelos militares relativamente ao Comandante da Zona Marítima da Madeira, na qualidade de oficial instrutor do processo, e ao Comandante Naval, na qualidade de entidade com competência disciplinar". ​​