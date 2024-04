CDS é um partido "moribundo"

A delegação do partido Juntos Pelo Povo estranhou e desvalorizou o pacote de medidas "para o bem comum" do CDS no congresso que terminou há instantes, mas Milton Teixeira, presidente da Junta do Caniço, questionou o que foi feito pelos centristas durante os anos de governação: "O que é que o CDS fez quando teve tudo na mão para mudar a qualidade de vida dos madeirenses?"

"Poderia ser o partido que poderia ter ficado na história da democracia da Madeira porque realmente mudou as coisas, mas não não mudou", reagiu no final da sessão magna dos centristas. "Esta coligação CDS/PSD resumiu-se a tachos".

E rematou: "Se isto não é um partido moribundo convém o CDS explicar o que é a palavra moribunda"