Um acidente ocorrido há pouco na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, mais precisamente entre as Neves e o Canto do Muro, está a causar forte constrangimento no trânsito.

Envolvidos estão mais do que uma viatura e uma moto. Neste momento, ainda desconhecemos as consequências para os envolvidos, mas testemunhas no local dão conta que há condutores a ajudarem o motociclista ferido.

Em termos de trânsito, o constrangimento, como se vê no mapa é total, com tendência para crescer pois estende-se por mais de 4 km.