O último discurso de Rui Barreto teve emoção mas também aproveitou para deixar alertas, um deles ao eleitorado madeirense: "Não caiam na esparrela dos socialistas e centralistas".

Considera que o próximo governo tem uma enorme responsabilidade de "manter o ritmo de crescimento e de criação de emprego" e deve procurar manter a paz social, a coesão, a tranquilidade", mas também "deve trabalhar para que a Madeira continue a ser uma referência Nacional e Europeia no desenvolvimento económico e social".

"Não quero dar lições a ninguém, até porque não pretendo “andar por aí”. Nem “por aí, nem por aqui”, mas promete sair de "consciência tranquila e com a sensação de dever cumprido".

"Saio em paz comigo e com os meus", afirmou o líder cessante. "Saio com profissão, porque sempre a tive e com um projecto de vida, porque sempre o tive (...) Quero dizer que estou bem com que fiz, com o que deixei. O meu tempo na liderança e o ciclo no CDS terminou e está completado".

Pelo meio e dirigindo-se aos congressistas, fez um balanço à governação e à pasta que lidera: "Fizemos política com resultados".