BE vai continuar a lutar contra privatizações "que causam dano na vida das pessoas"

O Bloco de Esquerda apontou, hoje, alguns dos exemplos de privatizações "que causam dano na vida das pessoas e têm como objetivo primeiro o lucro em detrimento do bem-estar social dos cidadãos". É contra essas situações que o partido promete continuar a lutar.

Um dos exemplos apontados é o do Estabelecimento Bela Vista, um lar de idosos que, segundo o BE, "é bem ilustrativo da perda de qualidade dos serviços prestados, com claro prejuízo dos utentes desta Unidade de Acolhimento Residencial". O partido indica que, após a privatização, vários funcionários optaram pela mobilidade para outros serviços da administração pública, "o que teve impactos negativos na prestação de cuidados aos idosos". Desde logo, explica que os funcionários que permanecem nesta unidade são insuficientes "para garantir a higiene e conforto a estas pessoas, grande parte delas acamadas e que necessitam de banhos diários, alguns várias vezes ao dia".

Por outro lado, não são raras as vezes em que os idosos passaram a ter as suas refeições muito mais tarde do que era habitual: há relatos de pequenos almoços pelas 11h da manhã e almoços pelas 14,30h-15h, entre tantas outras queixas de trabalhadores e familiares dos próprios utentes desta Unidade. Este é apenas um exemplo de como funcionam as privatizações de serviços essenciais, como é o caso que aqui abordamos. Bloco de Esquerda

O partido indica que já questionou no parlamento a Secretária da Inclusão sobre estas queixas, "mas a titular da pasta fez «ouvidos de mercador» e nem esboçou uma resposta sobre esta matéria".

O mais grave é que o GR prepara-se para privatizar outras Unidades de Acolhimento Residencial para Idosos, sob tutela pública, o que não augura nada de bom. O BE sempre se manifestou contra a privatização destas Instituições, por várias razões: em primeiro lugar porque o setor público gere melhor e com mais humanismo, por não ter como principal objetivo o lucro, como acontece com os privados; Em segundo lugar, porque o apoio social não pode ser um negócio mas um investimento nas pessoas que necessitam de cuidados permanentes que não se compadecem de falta de pessoal e de outros interesses que lhes são completamente alheios. Em terceiro lugar, porque é preciso garantir respeito pelos direitos dos trabalhadores, a braços com quantidades de trabalho impossíveis de realizar por um número tão pequeno de profissionais. Bloco de Esquerda

O Bloco de Esquerda conclui que "a irresponsabilidade de colocar nas mãos dos privados serviços públicos essenciais, com a consequente deterioração do serviço prestado, não serve a Democracia e a obrigação de cuidar das pessoas".