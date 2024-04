O líder parlamentar do CDS/PP, procede a um longo balanço da actividade parlamentar e que "sai de consciência tranquila" do cargo que ocupa, uma vez que não integrará as listas às eleições regionais.

"O futuro a Deus pertence", agradeceu ao seu partido a oportunidade que lhe foi dada, mas terminou dizendo que também deu muito ao seu partido e que por isso o CDS também muito lhe deve.