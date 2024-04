Líbano junta-se a Iraque e Jordânia e encerra espaço aéreo após ataque do Irão a Israel

O Governo libanês juntou-se à Jordânia e ao Iraque na suspensão temporária do seu espaço aéreo, após o Irão ter iniciado hoje um ataque com 'drones' contra Israel.

O ministro das Obras Públicas e Transportes libanês, Ali Hamieh, disse numa publicação na sua conta do X (ex-Twitter) que o encerramento do espaço aéreo vigorará a partir da 01:00 de domingo, hora local (22:00 GMT de sábado).

A suspensão abrange "todos os aviões que cheguem, saiam ou cruzem o espaço aéreo libanês, de forma temporária e preventiva", sendo reavaliada de acordo com a "evolução da situação", indicou o governante.

O Iraque, país que faz fronteira com o Irão, anunciou o encerramento do seu espaço aéreo e a suspensão do tráfego aéreo ao final da noite de hoje, no momento em que o Irão lançou um ataque com 'drones' contra Israel.

Pouco antes, a Autoridade de Aviação Civil da Jordânia já tinha anunciado o encerramento temporário do seu espaço aéreo como medida "preventiva" contra a ameaça de um possível ataque iraniano contra Israel.

Na sequência do ataque, as autoridades aeronáuticas israelitas anunciaram o encerramento do espaço aéreo do país a todos os voos.

O Irão lançou hoje um ataque com 'drones' contra Israel "a partir do seu território", confirmou o porta-voz do exército israelita num discurso transmitido pela televisão.

A tensão entre os dois países subiu nas últimas semanas, depois do bombardeamento do consulado iraniano em Damasco, a 01 de abril, no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.

As sirenes de alerta para ataque militar começaram hoje a soar no norte de Israel, junto à fronteira com o Líbano, na sequência do ataque.

Segundo um responsável militar israelita citado pela France-Presse, o Irão lançou "mais de 100 'drones'" na direção de Israel.