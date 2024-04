"Há barões do PSD que dormem a pensar em mim"

José Manuel Rodrigues diz saber que "dois ou três dos nossos militantes acham que a minha candidatura é mais do mesmo", aliás frase plagiada de alguns "barões do PSD" que nunca esconderam a sua "inimizade para comigo e para com o CDS".

Sem dizer a quem se dirigia, no congresso a maioria dos militante entendeu que o recado era dirigido a Miguel de Sousa, que "deve dormir a pensar em mim", afirmou recebendo nesta altura uma ovação.

Se ter alcançado em duas Legislaturas a eleição como deputado à Assembleia da República; se ter conseguido em duas eleições que o CDS fosse o segundo partido mais votado na Região; se ter conquistado para o CDS o lugar de presidente da Assembleia Legislativa, se tudo isto “é mais do mesmo”, então devo dizer que queremos “mais do mesmo”. Venha lá mais do Mesmo. Mesmo! Mesmo! Mesmo"

Diz que se candidata "não por sacrifício, mas por sentido de responsabilidade e espírito de missão", aliás diz que chegou onde chegou por "mérito próprio", mas também admitiu que deve ao CDS que lhe deu essa oportunidade.

Agora que o seu partido precisa dos "meus especiais serviços" não poderia ser insensível aos "inúmeros pedidos de militantes, dirigentes, autarcas, jovens, eleitores e personalidades da sociedade" que apelaram e incentivaram para voltar à liderança do CDS.