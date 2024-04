Madeirense Pedro Buaró vence concurso do salto com vara do 'meeting' Ibero-americano

O saltador português Pedro Buaró venceu hoje o concurso do salto com vara do 'meeting' Ibero-americano, em Huelva, Espanha, com a marca de 5,50 metros, numa prova que foi marcada pela chuva e pelo vento.

Pedro Buaró, que já tem marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024, começou o concurso a 5,35 metros, passou os 5,50 à segunda tentativa -- novo recorde do 'meeting' - e não teve sucesso a 5,60, encerrando o concurso.

O atleta do Benfica bateu a concorrência, terminando à frente do espanhol Isidro Donayre e do austríaco Riccardo Klotz, ambos com 5,20 como melhor resultado.

As seleções nacionais de Portugal venceram ainda as estafetas de 4x100m masculinos, com David Landim, André Prazeres, Delvis Santos e Frederico Curvelo, em 39,85 segundos, e femininos, com Vera Monteiro, Leonor Ferreira, Lurdes Oliveira e Iris Silva, no tempo de 45,16, novo recorde nacional sub-23.

Também em Huelva, Jessica Inchude foi quarta classificada no lançamento do peso, com a melhor marca a ser de 17,62 metros, enquanto Eliana Bandeira terminou em sétimo, com 17,24.

No salto em comprimento, Evelise Veiga foi quarta, com 6,21 metros -- a mesma marca da terceira, a sueca Tilde Johansson - realizados logo à primeira tentativa, tendo feito apenas mais um ensaio válido a 6,03.

Etson Barros foi o quinto classificado nos 3.000 metros obstáculos, no tempo de 08.24,25 minutos, melhor marca nacional do ano.