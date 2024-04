Israel encerra espaço aéreo depois de ataque do Irão

As autoridades aeronáuticas israelitas anunciaram o encerramento do espaço aéreo do país a todos os voos, quando se preparam para um ataque de drones iranianos.

A autoridade aeroportuária do país informou que o encerramento entrará em vigor às 12:30, hora local (17:30 EDT).

Os voos serão afetados e os viajantes são aconselhados a informar-se junto das suas companhias aéreas sobre as alterações a efetuar.

A televisão estatal iraniana anunciou que Teerão tinha lançado um ataque contra Israel. A agência noticiosa estatal iraquiana citou o Ministro dos Transportes, Raqqa Saadawi, dizendo que o espaço aéreo do país estava fechado.

The malicious Zionist regime will be punished pic.twitter.com/2miQi2JoiI — Khamenei.ir (@khamenei_ir) April 13, 2024

Antes da notícia do ataque ser divulgada, um voo da FlyDubai, que ia do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para Telavive, em Israel, deu meia-volta quando sobrevoava a Arábia Saudita, segundo os dados de acompanhamento do voo.

O Irão lançou hoje um ataque com drones contra Israel "a partir do seu território", confirmou o porta-voz do exército israelita num discurso transmitido pela televisão.

"O Irão lançou drones a partir do seu território em direção a Israel", disse Daniel Hagari pouco depois das 23:00 (20:00 GMT).

A tensão entre os dois países subiu nas últimas semanas, depois do bombardeamento do consulado iraniano em Damasco, a 01 de abril, no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.