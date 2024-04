Bernardo Pereira revalida título europeu de sub-23

Depois de ter conquistado o ouro nos europeus de 2022, em Itália, o atleta do Clube Naval da Calheta (CNC) veio a repetir o feito na tarde de hoje e na ilha açoriana da Terceira.

Além da medalha de ouro no seu escalão o canoísta, que voltou a representar Portugal num campeonato da Europa, sagrou-se ainda vice-campeão na categoria sénior, tendo sido apenas ultrapassado pelo francês Hector Henot que também revalidou o título alcançado em 2022.

Depois da prova de hoje ter sido adiada para a tarde, uma vez que as condições climatéricas não eram as melhores durante a manhã, Bernardo Pereira festejou a conquista do título depois de cumprir o percurso com o tempo de 51.55,54 minutos e ficando a apenas 3,72 segundos do campeão europeu sénior, Hector Henot.

O pódio da classe SS1 absoluta com o madeirense Bernardo Pereira (n.º 001) a sagrar-se vice-campeã da Europa.

Referência ainda para o outro madeirense a representar a selecção lusa na categoria SS1 sénior, David Fernandes, e também atleta do Clube Naval da Calheta que veio a alcançar um brilhante oitavo lugar final, graças ao tempo de 54.19,81 minutos. O ex-canoísta olímpico veio a ser o segundo melhor atleta luso em prova.

Nos femininos Luísa Pereira, do Centro Treino Mar, representou Portugal na prova de SS1 onde veio a ser quinta classificada no escalão sub-23, com o tempo de 1.08.1,26 horas, ficando a pouco mais de quatro minutos da nova campeã sub-23, a espanhola Lara Cellier. Em termos absolutos femininos a atleta insular terminou no 11.º posto, com a espanhola Judit Verges a sagrar-se campeão da Europa, enquanto a portuguesa Sara Sotero conseguiu o título de vice-campeã do Velho Continente.

Pódios madeirenses nos SS2

Na classe SS2, duplas a Madeira esteve igualmente em grande destaque com a conquista de várias medalhas.

Nos SS2 masculinos Célio Alves/José Ferreira festejaram o título europeu absoluto após cumprirem a prova com o tempo de 54.38,40 minutos. Martim Perdigão/Afonso Relva (CNC) foram terceiros classificados, tendo ainda conquistado o tão desejado ouro no escalão júnior.

Já nos SS2 mistos, os atletas do Clube Naval do Funchal, Carlota Duarte/André Pinto receberam a medalha de bronze, graças ao registo de 1:00.55,93, ficando a 50 segundos dos novos campeões da Europa, os portugueses Inês Esteves/José Diogo Santos.

A Madeira esteve também representada por vários atletas do Centro Treino, Clube Naval do Funchal, Associação Náutica de Câmara de Lobos, uma vez que, para além do Campeonato da Europa, a cidade de Angra do Heroísmo serviu de palco paraca segunda prova do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar.