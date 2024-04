Incêndio deflagra numa das bancadas do Estádio Cidade de Barcelos

Um incêndio deflagrou hoje na bancada nascente do Estádio Cidade de Barcelos durante o jogo Gil Vicente--Sporting, da I Liga de futebol, com os bombeiros a extinguirem o fogo e os espetadores a regressarem aos lugares.

O fumo começou a pairar sobre a cobertura de um dos setores da bancada, o mais encostado à bancada norte do recinto minhoto, projetando--se a partir das traseiras da bancada por volta dos 64 minutos, com os operacionais dos Bombeiros Voluntários de Barcelos a recorrerem a um extintor para combater o incêndio e os agentes da PSP a afastarem os espetadores que se encontravam no local.

O incêndio foi extinto ao cabo de cinco minutos, com os espetadores que deixaram o setor a regressarem aos lugares onde se encontravam, mediante orientação da polícia.

O Gil Vicente e o Sporting defrontaram--se hoje no jogo de abertura da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, tendo os 'leões' vencido os gilistas por 4-0.