Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso recebe 60 mil euros do Governo

Foi aprovado hoje, em Conselho de Governo, um contrato-programa entre o Governo Regional, através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e a Associação de Criadores das Serras do Poiso no valor de 60 mil euros.

Segundo fez saber a secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, este contrato-programa refere-se ao funcionamento desta associação.

"Assim será possível garantir a continuidade do trabalho relativo ao ordenamento silvo pastoril do perímetro florestal das Serras do Poiso com mais-valias para a Região".

De referir que os rebanhos são sempre acompanhados por pastores de forma organizada durante todo o ano sendo por isso importante dotar a associação de recursos para a sua continuidade e exequibilidade do ordenamento silvo pastoril.