Mulher sofre paragem cardiorrespiratória e morre no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram chamados hoje ao Caminho do Amparo para tentar salvar uma mulher com cerca de 60 anos que sofreu uma paragem cardiorrespiratória.

As equipas de socorro tentaram reanimá-la, mas sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local.

A PSP tomou conta da ocorrência.