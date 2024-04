Forum Madeira está a recolher alimentos de gatos para apoiar Canil Vasco Gil

O Forum Madeira pretende apoiar o Canil Vasco Gil e, por isso, está a promover uma campanha de recolha de alimentos de gatos, até ao próximo dia 21 de Abril. Além disso, está ainda a decorrer uma campanha de adopção de animais, cuja exposição fotográfica está patente no Piso 2, até esse mesmo dia.

"Após o sucesso da campanha 'Green is the new Black' que promoveu uma recolha de roupa usada, o Forum Madeira retoma novamente este mote, desta vez com o objetivo de promover as boas práticas e cuidados essenciais com os animais de estimação", indica a consultora imobiliária CBRE, que gere e comercializa o centro comercial.