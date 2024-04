Mulher sofre queda no Pico do Areeiro

Uma mulher com cerca de 60 anos caiu esta manhã no Pico do Areeiro e ficou ferida.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que se deslocaram ao local com uma ambulância para prestar socorro à sinistrada que apresentava suspeita de fractura numa perna. Contudo, segundo testemunhas, a ambulância sofreu um furo no pneu quando ia a caminho, o que atrasou o socorro.