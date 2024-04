O grupo Luz Saúde investiu 4 milhões de euros na Clínica da Carreira, no centro do Funchal, unidade hoje visitada pelo presidente do Governo Regional.

Carolina Cavaco, do grupo Luz Saúde, fez saber que as expectativas é facturaram os mesmos 4 milhões por ano com a nova clínica. A terceira unidade do grupo na Região (Hospital da Luz e Clínica do Caniço) implicou um acréscimo na ordem dos 30% em postos de trabalho.