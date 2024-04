Marcelo manifesta consternação e condolências pela morte de GNR após prova de aptidão

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou hoje condolências à família e manifestou hoje a sua "consternação" com a morte de um militar da GNR, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória numa prova de aptidão física.

"Foi com consternação que o Presidente da República tomou conhecimento do falecimento do Cabo Henrique Rocha, militar da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana. Neste momento de profundo pesar, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa apresenta as mais sentidas condolências à família e amigos do Cabo Henrique Rocha, bem como aos militares da Guarda Nacional Republicana", lê-se na nota oficial da Presidência da República, hoje divulgada na sua página oficial.

O militar de 48 anos esteve dois dias internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, ligado a um ventilador, desligado na sexta-feira ao final da tarde com o acordo da família, segundo avança hoje o jornal Correio da Manhã.

O cabo do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) sofreu uma paragem cardiorrespiratória cerca das 11:00 de quarta-feira, no decurso de uma prova de aptidão física que consistia numa corrida de cinco quilómetros, em Cascais.

Segundo o jornal Correio da Manhã, o militar foi socorrido pela equipa sanitária da GNR no local, tendo depois sido chamado o INEM, que conseguiu a reanimação do militar, que, no entanto, nunca recuperou as funções cerebrais.