Céu limpo e aumento da temperatura nas previsões para hoje na Madeira

As previsões do tempo para esta quarta-feira apontam para céu pouco nublado ou limpo e vento moderado a forte, soprando a uma velocidade entre 30 a 45 km/h, a predominar de Nordeste.

As previsões de vento forte na orla marítima já levaram a Capitania do Porto do Funchal a emitir recomendações para os armadores e proprietários de embarcações, bem como para a população em geral. Nos cuidados a ter, será de evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma subida da temperatura máxima. Na Madeira, são esperados 27ºC de máxima e uma mínima de 16ºC; no Porto Santo conte com 15ºC e 21ºC, respectivamente de mínima e de máxima.

Para o Funchal, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado (até 25 km/h) de Es-Nordeste. É esperada, igualmente, uma subida da temperatura máxima.

Quanto ao estado do mar, conte, na costa Norte, com ondas de Nordeste, com 2 a 3 metros; na costa Sul, são esperadas ondas de Sueste, com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar oscilará entre os 18/19ºC.