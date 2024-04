Escola ‘Horácio Bento’ promove conferência no âmbito dos seus 45 anos

A Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia assinala os seus 45 anos de existência com uma conferência de evocação ao seu patrono, a ter lugar hoje, pelas 10 horas, no auditório daquele estabelecimento de ensino.

A palestra organizada pelos professores de Português daquela escola terá como tema ‘Horácio Bento de Gouveia – Identidade, lição e afectos’, sendo a mesma proferida pela filha do escritor madeirense, Maria de Fátima Gouveia Soares. Serão apresentados alguns registos fotográficos e curiosidades ainda desconhecidos do público, além de o momento servir para relembrar o jornalista, o cronista e o escritor que deixou um legado literário de substancial valor para a literatura regional e nacional.

A ocasião servirá, igualmente, para a apresentação do livro electrónico (ebook) ‘Viagem literária – 45 anos, 45 contos’, uma obra que resulta da compilação de textos da autoria de vários elementos da comunidade educativa da escola.

Ao DIÁRIO, Helena Borges, delegada de grupo de Português (300), refere que este novo livro é o "resultado final de um conjunto de actividades em torno da exploração e análise das crónicas daquele que à escola o nome deu, fomentando desta forma a leitura e a escrita".

Trata-se de um livro de contos e outros textos que será disponibilizado na página da escola em formato de e-book. O livro conta "com a escrita activa de todos os alunos de 3.º ciclo, com um vasto leque de elementos da Comunidade Educativa, de antigos alunos, de docentes, de avós, de assistentes operacionais, da equipa dos serviços administrativos e de encarregados de educação", complementa a docente.

"O e-book homenageia Horácio Bento de Gouveia e relembra que cada conto perpetuará a partir de agora na memória de duas almas: na de quem os leu e na de quem os escreveu", reforça Helena Borges.

Mas a agenda de hoje conta com outros momentos, para os quais chamamos a sua atenção.

Agenda

10h00 – Arranque, na Madeira, da Semana da Interculturalidade promovida pela Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN Portugal), com a exposição ‘Entre Ilhas - As Narrativas Plásticas e Visuais de Cabo Verde’, que estará patente ao público até 8 de Junho, no Centro Cultural da Quinta Magnólia. Para as 19h30 está agendada a mesa-redonda ‘Estrangeiros na Madeira: Desafios e Integração’, seguindo-se uma mostra gastronómica e um convívio intercultura, da responsabilidade do Núcleo da Região Autónoma da Madeira da EAPN Portugal e da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Torre e da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

11h00 - cerimónia de entrega dos prémios de mérito escolar aos alunos da Escola Básica Bartolomeu Perestrelo.

12h00 - abertura da exposição ‘Solutions Exhibition: Inspiring Solutions to Spread!’, no Museu de Electricidade – Casa da Luz.

14h00 - formação ‘Desporto e Saúde’: ‘Primeiros Socorros na Prática Desportiva e Suporte Básico de Vida / Gestos que Salvam Vidas’, destinada, especialmente, aos docentes destacados no movimento desportivo regional e a dirigentes das entidades desportivas regionais. A iniciativa acontece no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

15h30 - Ireneu Cabral Barreto recebe, em audiência, a direcção da ‘TaxisRam – Associação de Táxis’, no Palácio de São Lourenço

16h00 - reunião da Comissão Política do PSD/Madeira.

17h00 - arranque da 2.ª edição do 'VivaCidade', com a inauguração da exposição de ‘VivaCidade – Projecto fotográfico’, no Mercado dos Lavradores, que será antecedida de uma visita às lojas da Rua Dr. Fernão de Ornelas.

19h00 – o Marítimo defronta o Sporting em andebol masculino, numa partida a contar para a Taça de Portugal de Andebol. O palco desta partida será o Pavilhão do Marítimo.

Efemérides

1821 - As Cortes Constitucionais decretam a abolição dos privilégios da nobreza em Portugal.

1847 - Nasce o magnata norte-americano de origem húngara Joseph Pulitzer, jornalista e empresário, criador dos Prémios para o jornalismo e as artes.

1876 - É fundada a Caixa Geral de Depósitos, herdeira do antigo Depósito Público.

1912 - O paquete Titanic inicia a viagem inaugural no porto de Southampton, no Reino Unido.

1932 - Paul von Hindenburg é reeleito Presidente da Alemanha, derrotando Adolf Hitler por seis milhões de votos.

1947 - Tentativa de derrube da ditadura portuguesa liderada pelo almirante Mendes Cabeçadas.

1970 - É comunicada a separação dos Beatles, antes da edição do álbum "Let it Be".

1972 - Os Estados Unidos, a URSS e outras 68 nações assinam o acordo para a supressão das armas biológicas.

1976 - O Jornal Oficial passa a designar-se Diário da República, no mesmo dia em que é publicado o decreto que aprova a Constituição da República Portuguesa, assinado pelo Presidente, Francisco da Costa Gomes.

1994 - A NATO - Organização do Tratado do Atlântico Norte lança o primeiro ataque na Bósnia-Herzegovina para suster a ofensiva ao enclave muçulmano de Gorazde.

1998 - É alcançado o acordo de paz entre os partidos políticos da Irlanda do Norte e os governos da Irlanda e do Reino Unido. Após quase dois anos de negociações sob a presidência do antigo senador norte-americano George Mitchell, partidos republicanos e unionistas da Irlanda do Norte assinam um acordo de paz, patrocinado pelos governos britânico e irlandês liderados por Tony Blair e Bertie Ahern, respetivamente. O acordo de Belfast ficou conhecido pela data, Sexta-feira Santa.

2002 - Começa, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, o julgamento do Caso Moderna, envolvendo 13 arguidos num polémico caso de corrupção, gestão danosa e associação criminosa com base na Universidade Moderna.

2003 - O Código do Trabalho é aprovado na Assembleia da República.

2019 - União Europeia e Reino Unido acordam uma nova data limite para o 'Brexit', com os 27 a concederem a Londres uma extensão até 31 de outubro.

2019 - A primeira imagem de sempre de um buraco negro, o da galáxia M87, captada pelo "Event Horizon" Telescope, é revelada em Bruxelas por um grupo de cientistas financiados pela União Europeia.

