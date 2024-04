Cafôfo diz que Cunha e Silva é uma "novidade gasta do passado"

Após ter sido noticiado que João Cunha e Silva será o número dois da lista do PSD-Madeira às eleições regiões, no próximo dia 26 de Março, Paulo Cafôfo reage afirmando que é "uma novidade gasta do passado".

"É preciso lembrar que João Cunha e Silva foi o criador dos 'elefantes brancos' na Madeira, foi o criador da dívida astronómica da Madeira, que levou uma década de retrocessos da nossa Região, onde os madeirenses tiveram não só de agachar-se perante Lisboa e perante o PSD de Lisboa e Passos Coelho" Paulo Cafôfo

O líder do PS-Madeira acrescenta que "está tudo dito" no que diz respeito às decisões de Miguel Albuquerque para esta fase em que a Região Autónoma da Madeira se encontra, uma fase "difícil que necessitava, obviamente, de inovação, de capacidade política e de gente, ao fim ao cabo, que não tivesse um rasto como este de Cunha e Silva", acusa.

Um rasto de dívida, um rasto que marcou os madeirenses. Lembram-se com certeza da Marina no Lugar de Baixo e dos 'Elefantes brancos' e esta é a grande novidade. Paulo Cafôfo

Em contrapartida realça que o Partido Socialista tem "uma lista forte", "capaz" e que "marca pela diferença", apontando que o PSD tem cinco homens nos primeiros lugares da lista.

"O PS respeita a paridade, respeita as mulheres. É muito importante também que as mulheres se revejam no partido socialista e não num partido conservador, que só apresenta homens e apresenta homens nos cinco primeiros lugares, o que evidencia muito bem aquilo que é um partido retrógrada, que já não tem nada e nem novidades para apresentar aos madeirenses e, por isso, o PS aqui apresenta-se como uma alternativa para virarmos a página na Região", conclui.