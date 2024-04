Governo da República recua no Subsídio de Mobilidade

A Inspeção-Geral das Finanças recuou na limitação do valor da taxa XP, a taxa cobrada pela emissão do bilhete para as viagens aéreas entre a Madeira e o continente ou os Açores para efeitos de reembolso ao abrigo do Subsídio de Mobilidade. O recuo poderá não ser permanente.

As lojas dos CTT já receberam indicação esta manhã para procederem ao reembolso das passagens aéreas dentro das regras antigas.