"A eleição [PSD-M] não é por procuração"

Em 12 pontos o parecer do Conselho de Jurisdição explica por que razão rejeitou o requerimento formalizado por quatro militantes [Nuno André Alves, Dinis Ramos, Vitor Abreu e Jessica Faria,] afectos à candidatura de Manuel António Correia que pretendiam que fossem “enviadas para os próprios as referências de pagamento aos militantes, que demonstrem interesse em participar nas eleições directas do PSD-M, no próximo dia 21 de Março de 2024”, mas um deles refere que “não existe qualquer fundamento legal ou regulamentar que sustente o solicitado pelos requerentes”.

Mais: “A eleição processa-se através de voto secreto e pessoal, não sendo permitida a votação por procuração”, lê-se numa das alíneas dadas a conhecer aos principais órgãos do partido, mas que o DIÁRIO teve acesso.

Esta manhã, o presidente Rui Abreu, confirmou ao nosso matutino que o Conselho de Jurisdição reunira para analisar este requerimento e na mesma ocasião negou que tivesse recebido um outro requerimento a propor a prorrogação do prazo de pagamento de quotas por mais quatro dias.

PARECER