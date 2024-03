Piso molhado e muitos cuidados marcam início da manhã

Bom dia. O dia começa molhado, com chuva miúda e a requerer a maior das atenções para quem anda na estrada. Conduza com muita precaução, se está a ler isto antes de pegar no carro.

neste momento, as estradas mais concorridas na Madeira, nomeadamente na Via Rápida e no eixo Câmara de Lobos Santa Cruz, apresentam um cenário calmo, mas ainda assim gerador das maiores atenções para quem conduz. O piso molhado e algum nevoeiro nalgumas zonas são disso principal alerta.

Neste momento, tal como muitas sextas-feiras, há pouco a acrescentar, mas a situação é naturalmente bastante susceptível de alterar. Tenha em atenção à zona da Cancela, onde começam a acumular viaturas em marcha lenta.