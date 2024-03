Despiste de moto fere homem

Um motociclista com cerca de 50 anos ficou ferido esta manhã, ao despistar-se com o seu veículo na rotunda junto aos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Por estar mesmo perto, o socorro foi imediato, tendo sido usado uma ambulância. O homem apresentava escoriações na anca e no nariz, tendo sido imediatamente levado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.