PSP recebe amanhã 12 carros-patrulha e quatro veículos descaracterizados do GR

O Comando Regional da PSP da Madeira recebe esta quarta-feira, 6 de Março, 12 carros-patrulha e quatro veículos descaracterizados do Governo Regional. A cerimónia de entrega das viaturas está agendada para as 11h30 com a presença do presidente do chefe do executivo madeirense, Miguel Albuquerque.

PSP vai receber 12 carros-patrulha e quatro veículos descaracterizados do GR Aquisição de veículos acontece no âmbito do protocolo celebrado entre a Região Autónoma da Madeira e a Polícia de Segurança Pública

Conforme já noticiou o DIÁRIO, a aquisição e entrega dos automóveis surge no âmbito do protocolo de colaboração entre a Região Autónoma da Madeira e a Polícia de Segurança Pública.

As mais recentes viaturas adquiridas ao abrigo do protocolo representam um investimento total, já com IVA, na ordem dos 571.596,40 euros. Serão 12 carros-patrulha, da marca Peugeot 208, no valor de 426.416,40 euros e quatro veículos ligeiros de passageiros descaracterizados, da marca Skoda Octavia Limo, no valor de 145.180 euros.

O protocolo celebrado entre a Região Autónoma da Madeira e a Polícia de Segurança Pública, em Fevereiro de 2006 e renovado em Setembro 2019, define que 30% da receita proveniente das contra-ordenações ao Código de Estrada cobradas na Região devem reverter para a aquisição de viaturas, equipamentos ou na concretização de obras para o Comando Regional da PSP. Os investimentos a realizar são propostos pela PSP até ao final do mês de Setembro de cada ano.