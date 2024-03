Manuel António Correia apela à união em torno da candidatura do PSD às 'legislativas'

Manuel António Correia, adversário de Miguel Albuquerque na corrida à liderança do PSD-Madeira, voltou a recorrer à sua página de campanha para as ‘internas’ do partido, no Facebook, para apelar à união dos militantes social-democratas e para mobilizar a população em torno do projecto do PSD-M para as eleições legislativas de 21 de Março.

“Estas eleições são cruciais para o nosso futuro, em consequência, é fundamental que todos os social-democratas, incluindo naturalmente aqueles que já demonstraram afeição pela nossa candidatura, continuem a empenhar-se e a produzir mais para que o partido possa ter o melhor resultado possível nesta eleição”, transmitiu Manuel António Correia.

Falando depois mais para dentro do partido, o ex-secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais durante o governo de Alberto João Jardim procurou unir o partido em torno da candidatura do PSD que, nestas legislativas nacionais, concorre lado-a-lado com o CDS-PP na coligação ‘Madeira Primeiro’, distanciando assim o duelo interno da batalha política que se avizinha.

Há situações em que os valores superiores têm de prevalecer e o PSD-Madeira e a própria Madeira estão acima e devem continuar acima de qualquer desavença interna" Manuel António Correia

Deixou ainda um apelo final aos madeirenses para que votem na candidatura social-democrata encabeçada por Pedro Coelho “de modo a defender os nossos interesses, agora e no futuro”.