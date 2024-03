Morreu Minervino Pietra, antigo futebolista do Benfica e da seleção nacional

O antigo futebolista Minervino Pietra, ex-lateral direito do Benfica e da seleção portuguesa, morreu aos 70 anos de idade, divulgou na quinta-feira o clube da Luz em comunicado no seu site oficial.

""É com profunda consternação que o Benfica lamenta a morte de Minervino Pietra, aos 70 anos de idade. Partiu um homem com uma ligação histórica ao clube, um exemplo de dedicação e de enorme benfiquismo, seja em campo ou na estrutura do futebol", lê-se na nota dos 'encarnados'.

Pietra fez 26 jogos e marcou um golo por Portugal e, com a camisola do Benfica, somou um total de 227 encontros e 19 golos, já depois de ter começado a carreira no Belenenses, isto tudo durante os anos 70 e 80 do século passado.

Após finalizar a carreira de futebolista, Pietra treinou Alverca, Estoril-Praia, Juventude de Évora e Barreirense, além de ter sido adjunto no Boavista e Belenenses, mas, a partir de 2007/08, passou a estar sempre ligado ao Benfica, tanto como analista como "treinador residente de várias equipas técnicas do plantel profissional" dos 'encarnad0s'.

"O Benfica tudo fará para perpetuar a memória de um profissional de excelência e de um homem de raro caráter. Minervino Pietra será sempre reconhecido como um dos nossos, portador e zelador da mística. À família de Minervino Pietra, o Benfica endereça os seus mais sentidos pêsames", reforçou o emblema lisboeta, sem adiantar a causa da morte do antigo futebolista.

Ao serviço da seleção nacional, Pietra marcou o seu único golo em 14 de outubro de 1981, precisamente no Estádio da Luz, no desaire com a Suécia (2-1), na qualificação para o Mundial1982.