“Se houver disputa dentro do partido é positivo”

“Isto não é uma disputa entre inimigos. Se houver uma disputa dentro do partido acho que é positivo”, afirmou hoje Miguel Albuquerque, a propósito de uma eventual candidatura de Manuel António Correia à liderança do PSD Madeira.

O presidente do Governo Regional, que falava aos jornalistas durante a visita, realizada esta manhã, à sala do futuro da Escola Básica dos 2°e 3° Ciclos de Santo António, no Funchal, reiterou também que o facto de ser arguido num processo de investigação judicial não fragiliza a sua candidatura.

“Eu não estou condenado, estou de consciência tranquila, estou disponível para prestar esclarecimentos quando for necessário, portanto, não me sinto diminuído nos meus direitos”, sustentou.

Albuquerque clarificou ainda que concorre “sozinho” em caso de eleições antecipadas na Madeira.

Embora tenha destacado os ‘méritos’ da governação PSD/CDS (“maior riqueza”, obras públicas concluídas, recuperação do tempo de serviço dos professores, entre outros), considera que “neste momento os partidos têm de ser avaliados pelo eleitorado, porque houve uma alteração de circunstâncias”.

Em relação ao objecto da visita propriamente dito, Miguel Albuquerque deu conta que, neste momento já existem 29 salas do futuro em toda Região.

As salas do futuro são laboratórios de aprendizagem que contam com diversos equipamentos e tecnologias, onde alunos e professores assumem diferentes papéis, ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem. Estes espaços contemplam a instalação de mobiliário específico e equipamentos tecnológicos, nomeadamente: mobiliário flexível e adequado a actividades práticas e inovadoras, painel interactivo, impressora 3D, kits de ciências, electrónica, programação e robótica, e material de imagem, som e vídeo, para produção de conteúdos.