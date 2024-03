Autor da banda desenhada japonesa 'Dragon Ball' morre aos 68 anos

O criador de banda desenhada japonês Akira Toriyama, autor da série 'Dragon Ball', morreu aos 68 anos após um acidente vascular cerebral, foi hoje anunciado.

"Lamentamos muito informar que o criador de manga [banda desenhada japonesa] Akira Toriyama morreu em 01 de março", disse o estúdio Bird Studio, fundado por Toriyama na rede social X (antigo Twitter).

O estúdio lamentou que Toriyama "ainda tivesse vários trabalhos em plena criação com grande entusiasmo. Além disso, tinha muito mais coisas a alcançar", de acordo com um comunicado.

O Bird Studio destacou que o autor "conseguiu manter as atividades criativas durante mais de 45 anos".

"Esperamos que o mundo único de criação de Toriyama continue a ser amado por todos durante muito tempo", acrescentou.

O estúdio explicou que o funeral do autor já decorreu, reservado à família e amigos, e pediu ao público que não envie flores ou outras demonstrações de condolências, de acordo com os desejos de Toriyama.

Nascido em 05 de abril de 1955 na cidade de Nagoya, no centro do Japão, Toriyama ficou conhecido mundialmente por obras como 'Dr. Slump' e também criou personagens de videojogos como 'Dragon Quest', 'Chrono Trigger' ou 'Blue Dragon'.

Mas o artista ficou sobretudo ligado à série 'Dragon Ball', criada em 1984, que narra a vida e as aventuras do prodígio das artes marciais Son Goku desde a infância, vagamente inspirada em um romance chinês do século 16.

A banda desenhada vendeu pelo menos 260 milhões de cópias em todo o mundo, de acordo com o portal especializado Mangazenkan, e teve numerosas adaptações para televisão, cinema e videojogos.

A editora Shueisha, dona da revista especializada 'Shonen Jump', na qual foram publicadas várias obras de Toriyama, publicou no portal uma mensagem de condolências na qual expressou "grande tristeza".

A Shueisha disse que as séries de Toriyama "cruzaram fronteiras e foram amadas" em todo o mundo, e o estilo do criador influenciou em muitos artistas e criadores de banda desenhada.

Também o ilustrador Eiichiro Oda, autor da série de banda desenhada 'One Piece' e com quem Toriyama tinha trabalhado recentemente na história 'Cross Epoch', lamentou a morte do artista.

"Ensinou-nos que o manga torna muitas coisas possíveis e fez-nos sonhar em poder ir aos seus universos. Foi como ver um herói que ia à frente dos demais", disse Oda, em comunicado.