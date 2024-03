Madeira volta à primeira página dos jornais...

Bom dia. Eis as principais notícias das primeiras páginas dos jornais desta sexta-feira, 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, mas quem está nas capas são praticamente homens, nomeadamente com a publicação das últimas sondagens para o acto eleitoral do próximo domingo...

No semanário Expresso:

- "Legislativas 2024. Marcelo tudo fará para evitar Chega no governo. Presidente aceitará apoio de André Ventura a um eventual governo, mas afasta a sua entrada no Executivo"

- "O que é uma vitória e uma derrota para cada partido"

- "Os desafios económicos de quem governar"

- "Vencedor tem segurança reforçada"

- "O melhor e o pior de cada campanha"

- "Calendário para perceber o pós-eleições"

- "Geração Z. Os novos eleitores contam como são e como pensam"

- "Mais de 31 mil vítimas de violência doméstica em três anos"

- "Quem vai ganhar na noite dos Óscares"

- "Relatório sobre aeroporto"

- "Fevereiro quente"

- "Processos a ativistas"

- "Fecundidade sobe"

- "Suécia na NATO"

Ver Galeria

No semanário Nascer do Sol:

- "AD na frente por pouco, direita com maioria clara"

- "Luís Mira, Secretário-geral da CAP: 'Novo ministro da Agricultura tem de ter experiência e peso político'"

- "Grupo Mello lança OPA em Espanha e quer Bondalti entre maiores da Europa. Empresa espanhola fatura 800 milhões"

- "Papa Francisco apela, mas... Muitas igrejas portuguesas não abrem as portas 24 horas"

- "Comentadores TV / 'Fraquinhos... outro emprego talvez só no McDonald's'"

- "Luís Filipe Pereira. O que está em causa nestas eleições"

- "Karim Lakhani. 'O homem ganhou sempre com novas tecnologias'"

- "António-Pedro Vasconcelos. 1939-2024. O realizador fanático pelo Benfica"

- "Portugal Amanhã. Há um combate eficaz à desigualdade de género?"

- "Raquel Tillo, atriz: 'Sou feliz a trabalhar'"

No Correio da Manhã:

- "Viagem de luxo às Caraíbas sob suspeita. Governo da Madeira pagou 96,8 mil euros"

- "Miguel Albuquerque levou a companheira e mais 11 a Curaçau e Venezuela"

- "Benfica-Rangers (2-2). Gelo escocês adia retoma"

- "Emite obrigações. Sporting paga juros de 5,75%"

- "Portimonense-FC Porto. 'Se fosse para ser espetacular metia 11 focas' [Sérgio Conceição]"

- "Sondagem. Montenegro ganha a Pedro Nuno na corrida para primeiro-ministro. Maioria da AD no horizonte"

- "Cascais. Grávida de 9 meses perde bebé após ida ao hospital"

- "'No Name Boys'. Avó de vítima de claque conta sevícias e horror"

- "Crédito. BCE adia para junho decisão de juros"

- "Dia da Mulher. Elas ainda ganham menos 15% do que os homens"

No Público:

- "AD à frente do PS, mas esquerda ultrapassa direita (sem Chega). Sondagem. PS, BE, CDU e Livre somam juntos 41%, contra 40% de AD e IL. A dois dias das eleições, ainda há 16% de eleitores indecisos"

- "Música. Ana Lua Caiano, uma aparição que nos aconteceu"

- "Saúde. Falta acordo de dois municípios para libertar milhões do PRR"

- "Segurança. Escolas: crimes aumentam e há mais agressões entre raparigas"

- "Universidades. Mulheres são ainda apenas 24% dos cargos de topo no superior"

No Jornal de Notícias:

- "DGS quer acabar com anonimato em doenças de contágio sexual"

- "Legislativas 2024. Caça ao voto em ritmo alucinante. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro tiveram banhos de multidão na Baixa do Porto. Balanço da campanha que hoje termina. Pequenos partidos podem ser decisivos"

- "Benfica. Águias incapazes de fugir da crise. Autogolo evita derrota contra o Rangers (2-2)"

- "Mulheres impõem-se nos socalcos do Douro vinhateiro. Histórias de sucesso em meio masculino"

- "FC Porto. 'Se fosse um onze para o espetáculo metia focas'. Conceição ironiza antes do jogo com Portimonense"

- "Gaia. Nascimentos aumentaram com nova maternidade. Brasil lidera lista de mães estrangeiras"

- "Igualdade de género no Parlamento aquém do ideal"

- "Protesto. Empresário falido acusa Montepio de desfalque milionário"

- "Escolas. Número de crimes subiu 11% no último ano"

No Diário de Notícias:

- "Violação vista pelos tribunais: Princípio do fim da 'coutada do macho ibérico'"

- "Justiça. Até muito recentemente, o crime de violação implicava a prova da 'resistência' da vítima"

"No Dia Internacional da Mulher, o DN mostra como, ao fim de quase cinco décadas de democracia, o feminismo está enfim a chegar à justiça"

- "Puigdemont prepara regresso em julho e insiste na independência catalã"

- "Eleições legislativas. Balanço de campanha pelos repórteres do DN. Explorar o passado da AD para tapar o seu próprio passado"

- "Fogo amigo não impediu direita de escrever por tintas tortas"

- "Um país dividido entre o desejo de mudança e o medo"

- "Um regresso ao passado que se confunde com retrocesso"

- "Saúde. Mais de 15 mil diabéticos à espera de bombas de insulina inteligentes"

- "Aprender uma nova língua pode prevenir a demência"

- "Onde estava há 50 anos? Helena Rebelo Pinto, professora catedrática"

- "Dinheiro. Economia europeia já está paralisada mas BCE diz que só pode descer juros em junho"

- "Van Dunem. Governo aprova lei que 'beneficia' ex-ministra da Justiça"

- "MotoGP. Miguel Oliveira ansioso e otimista para o seu 6.º Mundial"

No Negócios:

- "TC declara que adicional da banca é inconstitucional. Juízes consideram que a norma relativa a 2020 viola a Constituição por ser retroativa"

- "Entrevista a Isabel Henriques de Jesus. As mulheres escritoras não podem ser 'meras notas de rodapé'"

- "Ainda há muito caminho até se esbater o 'gap' salarial"

- "A história das mulheres revelada por 101 objetos"

- "Tecnologia. Das faturas à fraude, eis o trabalho das fintech com a IA. Startups financeiras usam esta ferramenta para melhorar serviços"

- "Consórcio da Teixeira Duarte em vias de ganhar obra do IP3. Proposta do agrupamento foi apenas a quinta mais baixa, mas júri quer adjudicar-lhe a empreitada"

- "Legislativas 2024. Série 5 Dias. Montenegro já convence como primeiro-ministro"

- "Saúde. Com ou sem privados, todos prometem mais proximidade"

No O Jornal Económico:

- "Parpública e Santa Casa retomam venda do Hospital da Cruz Vermelha"

- "A hora de todas as (indecisões). Leia o guia essencial para perceber o que está em jogo"

- "'O país precisa de investimento. É claramente a grande falha dos principais partidos'. Entrevista com João Vieira Lopes, presidente da CCP"

- "BCE mantém juros e atira início de corte de taxas para junho"

- "O desafio de fazer fusões de empresas num país que 'idolatra' as PME"

No O Jogo:

- "Liga Europa. Benfica 2-2 Rangers. Outra vez sem desculpa. Erros atrás, desperdício à frente, terceiro jogo seguido sem vencer"

-" Adeptos despediram-se de Schmidt com lenços brancos e assobios"

- "Portimonense-FC Porto. 'Só há prémio se formos campeões'. Sérgio [Conceição] no Algarve sem pensar no duelo de Londres com o Arsenal"

- "SAD ataca Villas-Boas. Eleições. Candidato da oposição entrega méritos a Conceição"

- "Sporting. Diomande encanta Juventus. Defesa central é alvo do gigante italiano, que o mantém debaixo de olho"

- "Braga. Zalazar com ares de Jaime. Criativo que marcou uma era encontra um herdeiro"

- "Andebol. Portistas deram luta até ao fim. Wisla Plock-FC Porto (29-28). Aventura na Champions terminou na Polónia"

- "Última hora. Morreu Pietra, glória encarnada (1954-2014)"

No Record:

- "Benfica-Rangers (2-2). Neves dá a cara. Miúdo enche o campo mas nem assim a águia vence"

- "Sporting. Chelsea avança por Diomande"

- "Portimonense-FC Porto. 'Metia 11 focas se fosse para o espetáculo', Sérgio quer regularidade acima de tudo"

- "MotoGP. Miguel Oliveira com mais ambição. Mundial começa hoje no Qatar"

- "Pietra. 1954-2024"

E no A Bola:

- "Benfica-Rangers (2-2). Soube a pouco. Após goleada no Dragão, benfiquistas esperavam mais"

- "Portimonense-FC Porto. 'Se pensarmos no Arsenal vamos ter um dissabor', Sérgio Conceição"

- "Sporting. Pedro Gonçalves em contrarrelógio para defrontar o Arouca"

- "A Bola assina o Dia da Mulher. Jéssica Silva, craque da seleção. 'As meninas que estão a aparecer estão mais próximas de sonhar ganhar um Mundial'"

- "Lara Santos, árbitra de 14 anos. 'Sei que vão sempre insultar, mesmo que façamos o nosso trabalho bem'"

- "Sofia Nobre e Matilde Goês, mãe e filha, celebraram juntas em campo título nacional de râguebi do Benfica"

- "Joana Andrade, a única portuguesa a surfar as ondas gigantes da Nazaré: 'O medo está sempre lá e é bom ter medo'"

- "Florência Georgi, voleibolista argentina do V. Guimarães: 'Vi treinadores tratarem muito mal as mulheres'"

- "Opinião de Alexandrina Cruz, presidente do Rio Ave, e Raquel Sampaio, empresária de futebol"