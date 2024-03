Muros do Estádio do Marítimo demolidos

Os muros que circundam a entrada do estádio do Marítimo, à Rua Dr. Pita, com acesso à loja do clube, começaram a ser demolidos na quarta-feira. Tratam-se dos muros ainda do antigo estádio e que, na remodelação entretanto feita na direcção então presidida por Carlos Pereira, foi entendido deixar de pé, como memória de um local icónico no desporto madeirense.

Ao que apuramos, esta obra em curso resulta do processo de licenciamento do estádio que, desde a sua inauguração, em Dezembro de 2016, nunca tinha sido concretizado. Este processo de licenciamento, que recuperou o projecto inicial para o estádio da autoria do arquitecto Pedro Araújo, foi requerido, pela Direcção anterior presidida por Rui Fontes, à Câmara Municipal do Funchal, e entretanto aprovada pela edilidade funchalense.

Neste contexto, Carlos André Gomes, ao DIÁRIO, explicou que estas obras teriam de ser feitas para que o licenciamento seja um facto, e, por outro lado, “é também uma exigência das entidades que arrendaram as lojas ao Marítimo e que vão nascer naquela zona, com o propósito de lhes dar uma maior visibilidade”.

Deste modo, em toda a aquela zona do estádio frontal à Rua Dr. Pita irá nascer uma ampla praça, onde serão implantados os negócios que, entretanto, o Marítimo já angariou.