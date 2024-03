Dia da Mulher assinalado na Região com diversas actividades

O Dia Internacional da Mulher é comemorado anualmente a 8 de Março. A data recorda as conquistas das mulheres que, ao longo da história, lutam pelos seus direitos e contra o preconceito.

Assim, na Região, hoje acontecem várias iniciativas que assinalam esta efeméride, que foi só reconhecida apenas na década de 70 pela Organização das Nações Unidas.

Pelas 10h30, haverá o debate sobre o empoderamento feminino, no Auditório da Unidade de Alzheimer O Dragoeiro.

A Câmara Municipal do Funchal também não vai deixar passar 'em branco' a celebração do Dia da Mulher, a 8 de Março, e por isso preparou um programa recheado de iniciativas.

Pelas 15 horas, a EB1/PE/C do Lombo do Guiné irá assinalar o Dia da Mulher. Nesse sentido, recebe a visita de algumas atletas do plantel de futebol sénior feminino do Club Sport Marítimo para dialogar com as crianças, sobre o papel da mulher no desporto.

O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) em parceria com o Hotel Barceló Funchal OldTown e a Associação Adoro.Ser.Mulher, que promove e impulsiona o empreendedorismo no feminino, homenageia as Bordadeiras de Casa num evento que decorre amanhã, Dia da Mulher, entre as 17h e as 23h no Hotel Barceló Funchal OldTown.

Pelas 17h30, haverá uma exposição e tertúlia com Alberto João Jardim, nas instalações da Junta de Freguesia de S. Jorge.

O Dia da Mulher será comemorado, na sede do SPM, com um momento musical ao vivo, às 18h30, com a apresentação da colectânea (As) palavras que somos, SPM - 45 anos, 45 textos, a que se seguirá a tertúlia “Professoras de Abril” e um jantar convívio.

Além do mais, não se esqueça que as suas lojas DIÁRIO também celebram o Dia da Mulher, oferecendo às suas leitoras uma flor, na compra do DIÁRIO.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

00h00 às 24h00 - Trabalhadores dos 'call center' e 'contact center' em greve;

- 10h00 - Romaria "Alternativa 21", no Mercado dos Lavradores;

- 10h30 - Hastear da bandeira referente ao galardão Eco-Escolas, junta de Freguesia de São Martinho;

- 10h30 - Coligação Alternativa 21 realiza último dia de campanha eleitoral das Eleições da República 2024, no Jardim Municipal;

- 10h30 às 12h30 - CMF, no âmbito do Mês da Proteção Civil 2024 realiza peddy - Papper "Mulheres à descoberta do Risco do Funchal" , no centro do Funchal;

- 11h00 - Comemorações do centenário da inauguração oficial da Casa de Saúde, com a presença de José Manuel Rodrigue, Miguel Albuquerque, Pedro Ramos, e Ana Sousa, na Capela da Casa de Saúde;

- 11h30 - PAN realiza acção de Rua, na Ribeira Brava - Junto ao Mercado;

- 12h00 - BE promove Iniciativa final de campanha, na Praça Amarela;

- 12h00 - Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria realiza II Feira da Muher tema "Mulheres do Mundo", no Jardim de Santa Luzia;

- 14h00 - ADN realiza encerramento de Campanha Eleitoral, em frente ao Tribunal da Comarca do Funchal

- 15h00 - Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais promove de sessão de Yoga do Riso;

- 16h00 - PS-Madeira faz arruada no centro do Funchal;

- 16h30 - PPM Madeira promove acção de rua para o Encerramento da nossa Campanha Eleitoral, junto à Assembleia Legislativa Regional da Madeira

- 17h00 - JPP realiza acção Política, na Avenida Arriaga, junto à Estátua João Gonçalves Zarco;

- 17h00 - Madeira Primeiro promove arruada, com concentração Junto ao Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 17h30 - IL faz Arruada Funchal, com ponto de encontro café Teatro;

- 18h30 - CDU encerra campanha eleitoral, no Bairro da Nazaré ( junto ao café "Nazareno");

- 18h00 às 22h00 - 1.ª etapa do Atlântico Padel Tour, na Quinta do Padel;

- 19h00 - Espectáculo "A Linha", criação inspiradora de Diana Duarte e Luís Daio, no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 20h30 - CDS-PP Madeira realiza Tradicional Jantar da Mulher, no Hotel Dorisol;

- 21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 21h00 - Concerto XXXVII Festival de Música da Madeira, na Igreja São João Evangelista;

- 21h00 - Encontro com o Cinema "Retrato da Rapariga em Chamas", no Centro Cultural John Dos Passos - Ponta do Sol;

- 21h30 - Rali do Marítimo/Município de Machico (PEC1)

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional da Mulher;

- Este é o sexagésimo oitavo dia do ano. Faltam 298 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1500 - A armada de Pedro Álvares Cabral larga do Tejo rumo ao Brasil.

1857 - Operárias nova-iorquinas da indústria têxtil fazem uma greve pela igualdade de salários e a redução da jornada de trabalho para dez horas. São fechadas na fábrica onde, entretanto, deflagra um incêndio, e cerca de 130 mulheres morrem queimadas. Em 1910, numa conferência internacional de mulheres realizada na Dinamarca, foi decidido, em homenagem àquelas mulheres, comemorar o 08 de março como "Dia Internacional da Mulher".

1878 - Os exploradores portugueses Hermenegildo Capelo, Roberto Ivens e Serpa Pinto chegam a Belmonte, interior de Angola.

1914 - Fernando Pessoa cria o heterónimo Alberto Caeiro e começa a escrever "O Guardador de Rebanhos".

1927 - É criada a Direção-Geral de Segurança Pública.

1950 - A URSS anuncia a posse da bomba atómica.

1954 - Conclui-se a construção da primeira guitarra Fender Stratocaster.

1958 - O Iémen junta-se ao Egito e à Síria na República Árabe Unida.

1961 - O Governo português nomeia uma comissão para estudar a viabilidade do "fabrico de parafusos, porcas, anilhas, rebites, pernes, cavilhas, pregaduras, chaves para latas de conservas, troços, redes e outros elementos do género", pela indústria portuguesa.

1974 - O diário francês Le Monde publica, com destaque, o texto de opinião de Mário Soares, no qual o líder do PS, no exílio, afirma: "a guerra (colonial) perde-se na Metrópole".

1980 - O Vietname propõe à China o reatamento das conversações de paz.

1985 - Portugal obtém o estatuto de observador na Comissão Especial sobre a Carta das Nações Unidas.

1990 - A Assembleia da República aprova o diploma que prevê a constituição da Alta Autoridade para a Comunicação Social.

1991 - Guerra do Golfo. Representantes das forças aliadas e do Iraque assinam o memorando de cessar-fogo.

1992 - Cientistas britânicos isolam, pela primeira vez, um dos genes da asma.

2004 - Contrato Social. O Governo português propõe negociações salariais de dois em dois anos, de acordo com a inflação média da zona euro e o crescimento dos salários reais indexado aos ganhos de produtividade.

2006 - O primeiro-ministro, José Sócrates, faz o primeiro teste ao cartão do cidadão, que a partir do ano seguinte vai substituir cinco dos mais importantes documentos de identificação em Portugal.

- A segundo-tenente Gisela Antunes é a primeira mulher a assumir o comando de um navio, NRP "Sagitário", da Marinha portuguesa.

2007 - A nova lei do aborto, que despenaliza as interrupções da gravidez realizadas por opção da mulher nas primeiras dez semanas, é aprovada na Assembleia da República pelo PS, PCP, BE, Verdes e 21 deputados do PSD.

2008 - Cerca de 100 mil professores, segundo os sindicatos, participam na "Marcha da Indignação" e exigem a demissão da ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, a renegociação do Estatuto da Carreira Docente e a suspensão do processo de avaliação de desempenho.

2010 - Um sismo de magnitude 6 na escala de Richter registado na província de Elazigno, no leste da Turquia, faz pelo menos 57 mortos e dezenas de feridos.

2013 - A Coreia do Norte anuncia que anulou os pactos de não-agressão com a Coreia do Sul e cortou o telefone de emergência com Seul, horas depois de o Conselho de Segurança das Nações Unidas ter aprovado sanções mais duras contra Pyongyang.

2014 - Desaparece, com 239 pessoas a bordo, o Boeing 777-200 da Malasya Airlines que descolou de Kuala Lumpur com destino a Pequim.

2018 - O Conselho de Ministros aprova alterações à lei da paridade que aumentam de 33% para 40% o limiar mínimo da representação por género nos órgãos da Administração Pública, e altera ainda a ordenação das listas nas várias eleições.

2020 - Covid-19: O Egito anuncia a primeira morte associada à epidemia do novo coronavírus em Houghada (sudeste), que é também a primeira no continente africano.

2021 - O Supremo Tribunal Federal brasileiro anula todas as condenações do ex-Presidente, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, pela Justiça Federal no Paraná, relacionadas com as investigações da Operação Lava Jato.

2022 - O Presidente norte-americano, Joe Biden, anuncia o embargo às importações de petróleo e gás russo para os Estados Unidos, em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.

- O ministro da Economia e da Energia britânico, Kwasi Kwarteng, anuncia que o Reino Unido vai deixar de importar crude e produtos petrolíferos russos, até ao final de 2022.

- O Estoril Praia conquista a quarta edição da Liga Revelação de futebol, beneficiando da derrota do Portimonense na visita ao Rio Ave (3-2) para garantir a revalidação do título.

2023 - O deputado da Iniciativa Liberal (IL) no parlamento dos Açores, Nuno Barata, rompe o acordo de incidência parlamentar feito com os sociais-democratas para apoio ao Governo Regional de coligação, que junta PSD, CDS-PP e PPM.

- Carlos Furtado, deputado independente no parlamento dos Açores (ex-Chega), rompe o acordo de incidência parlamentar feito com o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM.

