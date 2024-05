Não houve nenhum apostador a acertar na chave premiada, no sorteio desta terça-feira, do Euromilhões, composta pelos números 35 - 36 - 41 - 42 e 45, e as estrelas 6 e 11.

No próximo sorteio, que acontece sexta-feira, estará em jogo um jackpot no valor de 42 milhões de euros.