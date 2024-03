Rui Abreu não tem nenhuma proposta de Manuel António Correia

“Não tenho qualquer conhecimento formal porque não recebi nenhum requerimento”. Esta é a resposta dada há instante pelo presidente do Conselho de Jurisdição do PSD-M depois de ter sido tornado público a intenção da candidatura de Manuel António Correia propor a extensão do período para pagamento de quotas até quarta-feira, uma prorrogação de prazo por mais três dias.

Rui Abreu garante que sobre esta iniciativa (ainda) não recebeu qualquer comunicação, o que estranha, justamente por já ter lido a proposta no DIÁRIO online.

Parco em palavras, confirmou ao nosso matutino, que, esta manhã, o órgão a que preside, reuniu para analisar um outro requerimento, de militantes afectos à candidatura de Manuel António Correia, no entanto o jurista escusou-se a revelar qual foi o veredicto por entender e também querer proceder aos normais prazos instituídos nos regulamentos antes de dar conhecimento público da decisão colegial.

É sabido que a candidatura de Manuel António Correia está descontente com o decorrer do processo eleitoral e num requerimento efectuado junto do Secretariado e do Conselho de Jurisdição do PSD-Madeira expressa diversos constrangimentos na regularização das quotas, todavia estará praticamente fora de hipótese a aceitação desse desejo uma vez que coube ao Conselho Regional do PSD-M, reunido a 21 de Fevereiro, estabelecer os prazos.