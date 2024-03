Populares e bombeiros determinantes a apagar fogo no Paul do Mar

Alguns populares e os Bombeiros Voluntários da Calheta foram determinantes, esta tarde, a extinguir as chamas de um incêndio que desencadeou numa moradia desabitada, no Paul do Mar, na Calheta.

O alerta para a existência do fogo foi dado, às 13h30, pelo presidente da Junta de Freguesia, Paulo Rodrigues, o que accionou prontamente para o local sete operacionais, auxiliados por duas viaturas de combate a incêndios, da corporação local.

"Depois de extinto, quero agradecer de forma pública aos bombeiros voluntários da Calheta, PSP da Calheta e a todos os fregueses do Paul do Mar pela forma rápida que atacamos um incêndio em uma moradia desabitada que podia causar grandes problemas neste sítio", escreveu Paulo Rodrigues na sua página de Facebook.

No local também compareceram elementos da PSP e do Serviço Regional de Protecção Civil, e as chamas foram dadas como extintas perto das 18 horas.