"Quando eu quiser ir embora peço a demissão", disse Miguel Albuquerque quando questionado sobre ser presidente da Mesa do Congresso Nacional do PSD, depois de ter dito que não precisava do apoio de Lisboa para tomar decisões.

Questionado sobre perspectivar sair do cargo refere: "Vamos ver, neste momento não estou a pensar nisso. Eu fui eleito em congresso".

O presidente demissionário esteve, esta manhã, a visitar a exposição da protecção civil, na Praça do Povo, no âmbito do Dia Internacional de Protecção Civil.