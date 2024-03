Dia da Mulher expresso em números

A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), associando-se à comemoração do Dia Internacional da Mulher, instituído pelas Nações Unidas em 1975, "compila um conjunto de indicadores que permitem caracterizar as Mulheres da Região Autónoma da Madeira (RAM) ao nível social e económico, nos domínios da demografia, mercado de trabalho, economia, justiça, proteção social, saúde e educação. Para cada um destes domínios são utilizados os últimos dados disponibilizados pela DREM no seu portal de internet", informa numa nota divulgada esta madrugada.

Assim, destacam-se os seguintes indicadores:

Em 2021, na RAM…

Os agregados monoparentais de mães com filhos constituíam 13,2% do total de agregados domésticos privados, sendo 7,0% de mães com, pelo menos, um filho com menos de 25 anos;

Cerca de 5 em cada 7 pessoas que viviam em alojamentos coletivos de apoio social eram mulheres;

Do total da população residente com o Ensino superior completo, 62,9% eram mulheres;

2,8% das mulheres residentes tinham nacionalidade estrangeira;

22,3% das mulheres madeirenses residiram no estrangeiro por um período contínuo de pelo menos 1 ano;

Dos acidentes de trabalho, 27,4% ocorreram com mulheres;

Dos 2 875 óbitos de residentes, 50,7% foram de mulheres, destacando-se a causa de morte “Doenças do aparelho circulatório” com 29,3% dos óbitos femininos;

O ganho médio mensal das mulheres foi de 1 125,12€;

25% das mulheres ganhavam 1 200,17€ ou mais.

Em 2022, na RAM…

Residiam 134 197 mulheres, correspondendo a 53,0% da população residente;

Em cada 100 mulheres, 12 são crianças ou jovens com menos de 15 anos, 65 são pessoas em idade ativa (15-64 anos) e 24 têm 65 ou mais anos;

23,0% das mulheres com idade entre 16 e 89 anos tinham o Ensino superior (14,8% no caso dos homens);

Realizaram-se 1 742 partos de residentes, dos quais 10 foram no domicílio, 27 em mulheres com idade de risco inferior a 20 anos e 597 em mulheres com idade de risco superior ou igual a 35 anos;

A idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho foi de 30,5 anos;

1,25 foi o número médio de filhos por mulher em idade fértil (15-49 anos);

A esperança média de vida à nascença para as mulheres no triénio 2020-2022 foi de 81,63 anos;

Celebraram-se 18 casamentos entre pessoas do sexo feminino;

33,4 anos foi a idade média da mulher ao primeiro casamento;

Faleceram mais 793 mulheres do que as que nasceram;

A taxa de viuvez nas mulheres foi de 5,9‰, superior em mais do dobro da taxa dos homens;

Residiam ou permaneciam legalmente 5 945 mulheres estrangeiras, um terço das quais nacionais da união europeia (UE 27);

Nas sociedades não financeiras ativas, com 5 ou mais pessoas ao serviço, com sede na RAM, das pessoas ao serviço com funções de gestão, 39,7% eram mulheres;

Foram identificadas 777 mulheres como lesadas/ofendidas em crimes de violência doméstica contra o cônjuge ou análogo registados pela PSP;

Estavam inscritas nas respetivas Ordens, 759 médicas, 145 médicas dentistas, 2 106 enfermeiras e 216 farmacêuticas;

73,7% das mulheres conheciam outras línguas além da materna.

Em 2023, na RAM…

Das mulheres dos 16 aos 89 anos, 53,2% tinham no máximo o 3.º ciclo do ensino básico e 23,0% tinham o ensino superior;

A taxa de emprego das mulheres foi de 53,7%;

No sector dos serviços trabalhavam 94,5% das mulheres empregadas;

Cerca de uma em cada quatro mulheres empregadas exercia uma profissão ao nível dos “Especialistas das atividades intelectuais e científicas”;

Trabalhavam a tempo parcial, 10,5% das mulheres empregadas;

No 4.º trimestre, 13,2% das mulheres empregadas trabalharam em casa;

A taxa de desemprego das mulheres situou-se em 6,2%;

As 10 corporações de bombeiros existentes na Região contavam com 96 de mulheres nos seus efetivos;

As mulheres mais jovens apresentavam melhores indicadores ao nível da educação e formação do que os homens.

No ano letivo 2021/2022, na RAM…

As mulheres constituíam 72,2% do corpo docente;

Dos inscritos no ensino superior 53,5% eram mulheres;

As mulheres privilegiaram formação superior na área da “Saúde e proteção social”;

Dos diplomados, 57,8% eram mulheres.