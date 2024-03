Vice-presidente da CMF anuncia novo investimento de 350 mil euros em São Gonçalo

Na sessão solene comemorativa do 458.º aniversário de São Gonçalo, o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, anunciou um novo investimento de 350 mil euros para a freguesia. Trata-se da 2.ª fase da estrada São João Latrão, cuja 1.ª fase foi concretizada e inaugurada pelo actual executivo em 2022, representado um Investimento de 160 mil euros.

O autarca deu nota que já está a decorrer o concurso público para a execução da nova obra, estimando o prazo de conclusão até final do mandato.

Em matéria de acessibilidades,” sempre tão importantes para o bem-estar e qualidade de vida da nossa população”, Bruno Pereira destacou as obras do prolongamento da Travessa do Lombo da Quinta. Um investimento de quase 400 mil euros e que inclui área de estacionamento.

Ao nível do Desporto lembrou a reabilitação do Campo de Jogos, no Lazareto, dotando aquela infraestrutura de um novo pavimento em relva sintético, no valor de 165 mil euros, inaugurado em 2022.

Ainda sobre os investimentos públicos, apontou, entre outros, a renovação dos pavimentos betuminosos das principais artérias do Funchal. O investimento orçado em mais de 5 milhões de euros estará brevemente no terreno, chegando a todas as freguesias, logo também a São Gonçalo, de que é exemplo a Estrada da Camacha.

O vice-presidente da autarquia do Funchal sublinhou ainda o reforço, este ano, de 23% das transferências para as juntas de freguesia, com vista a que cada vez mais estejam próximas dos cidadãos e serem proactivas na resolução dos desafios com que diariamente se deparam.

“São 2,7 milhões de euros, mais meio milhão de euros do que a verba que foi transferida em 2023, representando no caso de São Gonçalo, um acréscimo superior a 52 mil euros, perfazendo, assim, para 2024, cerca de 252 mil euros transferidos”, realçou.