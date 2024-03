Quatro mulheres debatem o empoderamento feminino na Ribeira Brava

O município da Ribeira Brava vai assinalar o Dia Internacional da Mulher com um debate sobre o empoderamento feminino, convidando quatro mulheres com cargos públicos ou de direção no concelho para um debate sobre o papel que desempenham na sociedade actual.

A iniciativa terá lugar esta sexta-feira, 8 de março, no auditório da Unidade de Alzheimer O Dragoeiro, a partir das 10h30, aberta à população em geral. A sessão de abertura contará com as intervenções do vice-presidente da Autarquia, Jorge Santos, e da diretora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz.

O debate propriamente dito juntará Albertina Ferreira, presidente da Junta de Freguesia da Serra de Água, Leontina Santos, diretora do Lar Intergeracional da Tabua, Susana Capelo, presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, e Nivalda Gonçalves, presidente da ADBRAVA. Cada uma falará sobre o seu percurso e o papel que desempenha no seio da comunidade local, não esquecendo as dificuldades ultrapassadas e as ferramentas necessárias para alcançar o sucesso. A moderação estará a cargo de Mariana Bettencourt, diretora de serviços da igualdade e cidadania.

A ideia é destacar o papel da mulher, cada vez mais pertinente, diversificado e crucial, na sociedade actual, que contribui em muito para o desenvolvimento social, político e económico, assumindo o papel de líder em diversas áreas, seja na educação, na política, na ciência e na tecnologia.

A celebração do Dia Internacional da mulher serve, essencialmente, para recordar as lutas persistentes e as conquistas significativas em direitos e igualdade de género que têm alcançado, sobretudo, no último século. Hoje, o seu papel na sociedade moderna é reconhecido e indispensável, sendo sinónimo de um futuro mais justo e equitativo.