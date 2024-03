International Sharing School aposta nas famílias madeirenses

O CEO do Sharing Education Group, Miguel Ladeira Santos, apresentou esta tarde o projecto educativo inovador da International Sharing School que será implantado no antigo Seminário da Encarnação. Trata-se de “um novo e fenomenal campus de excelência” que quer cativar a comunidade local, já que não é apenas para estrangeiros.

Ver Galeria

Perante os convidados que marcaram presença no centro de congressos do Casino da Madeira revelou ser intenção do grupo dar mais oportunidades às famílias madeirenses, que por enquanto representam 40% do universo da escola na Região, estabelecendo por isso com a Câmara Municipal do Funchal um protocolo que permite a inscrição e ingresso prioritário aos residentes na cidade capital, bem como desconto de 25% nas propinas.

Esta é uma forma de gerar atractividade na comunidade local, a par de outros protocolos que o grupo mantém com diversas ordens profissionais, dos médicos ao enfermeiros, dos advogados aos engenheiros, profissionais que beneficiam de descontos de 20% nas propinas dos filhos.

O Sharing Education Group tem 3 escolas (Madeira, Oeiras e Algarve) frequentadas por 1.200 alunos, nas quais trabalham 300 funcionários. Tem uma estratégia assente em vectores diferenciadores e acolhe alunos de 35 nacionalidades, naquele que é o melhor exemplo de multiculturalidade.

No icónico prédio de 1909 em recuperação, o grupo liderado por Miguel Santos vai implementar a estrutura curricular do IB (International Baccalaureate), acolhendo alunos para os três níveis de ensino, o primeiro do pré-escolar até ao 5.º ano, o segundo do 6.º ao 10.º e o terceiro do 11.º ao 12.º ano.

O edifício está a ser trabalhado pela Rosanboch e pela Saraiva e Associados de modo a que o design respeite os princípios do projecto educativo e permita em cada um dos três pisos a coexistência dos seis espaços de interaçcão formativa.

Com já demos conta em várias edições do DIÁRIO e sobretudo na entrevistada com Miguel Ladeira Santos publicada no passado domingo, o novo campus da International Sharing School vai acolher cerca de 500 alunos já no próximo ano lectivo. O investimento global é de 15 milhões de euros.