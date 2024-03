Associação Sem Limites promove sorrisos no Dia da Mulher

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS – Associação Sem Limites, em parceria com a empresa Risoland Madeira, promove pelas 15 horas desta sexta-feira, 8 de Março uma sessão de Yoga do Riso em comemoração do Dia Internacional da Mulher.

O evento será conduzido pela terapeuta Marla Jasmins com o objectivo de promover um momento de convívio e interacção entre os sócios da Associação Sem Limites e a comunidade em geral, destacando "a importância das mulheres em todas as esferas da vida, tanto para senhores, quanto para senhoras, com ou sem deficiência".

A sessão é aberta ao público em geral, não tento qualquer custo para os participantes.